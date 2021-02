Covid: Giani, 'In modifiche Dpcm ipotesi ristoranti aperti la sera in zona gialla'

24 febbraio 2021 a

Firenze, 24 feb. - (Adnkronos) - "È un dibattito che stiamo facendo come presidenti delle Regioni con Draghi per prevedere modifiche al Dpcm. Nel sistema delle regole, stiamo ipotizzando di prevedere, quando si è in zona gialla di riaprire e fissando criteri molto rigorosi, ristoranti aperti in prima serata, così come teatri, aree da concerto, piscine e palestre. Questo potrebbe essere accolto nel primo Dpcm dell'era Draghi". È quanto ha dichiarato, a margine di una conferenza stampa, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.