Covid: a Milano vola lo smart working e crolla mobilità, disuguaglianze in aumento

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Gli effetti della pandemia cambieranno Milano e il suo hinterland. Nel corso del 2020 si è imposto il ricorso allo smart working, la città è stata vissuta in modo diverso e le disuguaglianze sono aumentate. E in futuro, superata la pandemia, l'utilizzo del lavoro da remoto sarà ben più diffuso rispetto al passato, coinvolgendo, secondo le proiezioni delle aziende, il 75% delle realtà industriali e dei servizi alle imprese nella città di Milano (erano il 43% prima dell'emergenza) e il 54% nell'hinterland (dal 20%). E' uno degli aspetti affrontati nel corso dell'evento 'Your Next Milano', promosso da Assolombarda e Milano & Partners, in live streaming sul web-magazine di Assolombarda Genio & Impresa, con l'obiettivo di promuovere un'occasione di confronto e di riflessione sul futuro della città.

In parallelo i dati sulla mobilità indicano tra febbraio 2020 e gennaio 2021 un livello costantemente superiore dei movimenti e della permanenza nelle zone residenziali (+15% negli undici mesi rispetto alla situazione pre Covid-19), mentre gli spostamenti per il tempo libero, lo shopping, la cultura e quelli per motivi di lavoro sono in forte riduzione (entrambi oltre -40%). Inoltre, al crollo dell'uso della metropolitana (-71% negli ultimi undici mesi) e dei movimenti a piedi (-60%), si contrappone una riduzione più contenuta del ricorso al mezzo privato (-40%), con una crescente congestione della città.

Milano si conferma, invece, città universitaria: crescono le iscrizioni di studenti internazionali negli atenei milanesi per l'anno 2020/2021 (+5,6%, pari a 5.400 studenti). La pandemia non arresta dunque il processo di internazionalizzazione del polo universitario milanese degli ultimi anni, che già l'anno scorso concentrava 14.600 studenti internazionali, con un'incidenza del 6,7% sul totale degli studenti iscritti.