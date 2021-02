Covid: a Milano vola lo smart working e crolla mobilità, disuguaglianze in aumento (2)

24 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Dal lato delle imprese, Milano anche nel 2020 si distingue come catalizzatore di investimenti diretti ‘greenfield' in Italia. In un contesto mondiale di diminuzione degli investimenti e in controtendenza rispetto all'Italia, Milano attrae comunque 51 progetti greenfield. Un dato inferiore al record del 2019 ma comunque superiore al 2018. Un risultato legato alla riconosciuta vocazione della città quale 'knowledge economy' specializzata nei servizi finanziari, nelle attività immobiliari e nei servizi alle imprese.

Il 2020, però, è stato un anno in cui le diseguaglianze si sono amplificate: dai percorsi scolastici con la didattica a distanza e i rischi legati alla dispersione scolastica, al disagio psicologico connesso alla drastica riduzione della socialità, ai redditi. Milano, già prima della pandemia, si caratterizzava per un'aumentata polarizzazione e una crescente diseguaglianza nei redditi della popolazione (l'8% più elevato accentra il 41% dei redditi dichiarati nel 2018).

A livello nazionale, emerge un maggiore impatto della pandemia sulle famiglie a basso reddito da lavoro, nelle quali si concentrano gli occupati nei settori più interessati dal lockdown e nelle posizioni lavorative più precarie e difficili da svolgere da remoto. L'aumento della domanda di aiuti alimentari è una delle più evidenti manifestazioni di questa difficoltà.