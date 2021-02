Catricalà: Berlusconi, 'Italia perde protagonista vita pubblica di alto livello'

24 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Rivolgo un pensiero commosso alla memoria di Antonio Catricalà. La sua repentina scomparsa mi ha dolorosamente colpito. Ne ricordo la figura di servitore dello Stato, la profonda cultura giuridica, le grandi capacità di lavoro al servizio delle istituzioni, il tratto umano garbato e signorile". Lo afferma in una nota Silvio Berlusconi.

"Il prof. Catricalà -aggiunge l'ex premier- collaborò con i nostri governi in qualità di segretario generale della presidenza del Consiglio. In questa funzione si distinse non solo per l'efficienza, ma anche per l'equilibrio e la disponibilità. L'Italia con lui perde un vero grand commis dello Stato, un protagonista della vita pubblica di alto livello. Ai familiari esprimo il mio più vivo cordoglio e affettuosa solidarietà".