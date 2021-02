Carburanti: nuovi aumenti alla pompa, diesel vicino a 1,4 euro

24 febbraio 2021 a

Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Continua la crescita dei carburanti alla pompa, anche perché mentre il Brent è sceso ieri sotto i 65 dollari, le quotazioni dei prodotti raffinati hanno continuato a salire: ieri in Mediterraneo la benzina era quotata a 376 euro per mille litri (+5 euro), e il diesel a 372 euro (+4). E oggi stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Le medie dei prezzi dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico elaborati dalla Staffetta vedono la benzina self service a 1,522 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,530, pompe bianche 1,502), il diesel a 1,396 euro/litro (+3, compagnie 1,404, pompe bianche 1,373). Il Gpl servito è a 0,636 euro/litro (invariato), il metano servito a 0,975 euro/kg (-1) e il Gnl 0,935 euro/kg.