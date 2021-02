Rider: Orlando, 'rispetto dignità e sicurezza lavoratori va tutelata'**

24 febbraio 2021 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Grazie alla Procura di Milano e al Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro per l'inchiesta su società food delivery. ll rispetto della dignità e della sicurezza di tutti i lavoratori va affermata e tutelata in ogni ambito, sia tradizionale sia collegato a economia digitale". Ad affermarlo in un tweet è il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando commentando l'inchiesta della Procura di Milano sulle piattaforme digitali di consegna del cibo.