Ricerca: Leonardo vince con Vitrociset 2 gare, si potenzia Sardinia Radio Telescope** (2)

(Adnkronos) - "Vitrociset si è aggiudicata le gare grazie alla professionalità e all'esperienza maturata nella gestione pluriennale di infrastrutture critiche e nello sviluppo di sistemi e soluzioni volti a garantire i più alti standard di sicurezza e affidabilità" sottolinea Leonardo ricordando che "nel corso degli anni, la controllata si è aggiudicata competizioni italiane e internazionali garantendo un ritorno in termini di sviluppo del territorio, con investimenti in ricerca e sviluppo e nella formazione di personale altamente qualificato".

La collaborazione tra Inaf e Vitrociset inizia nel 2015 con il ripristino funzionale del Sistema di Superficie Attiva (Ssa) dello specchio primario del Sardinia Radio Telescope e prosegue oggi con alcune ulteriori attività a supporto del Programma Eusst- European Space Surveillance Tracking di monitoraggio dei detriti spaziali. Grazie ai sistemi installati in Sardegna dal 2017 - che operano con l'antenna Inaf della stazione di Medicina, in provincia di Bologna - l'Italia è tra i primi Paesi al mondo per le capacità di tracciamento e monitoraggio specialmente in occasione dei rientri di oggetti in atmosfera e potenzialmente pericolosi per la popolazione.

Leonardo conferma le sue capacità "a supporto della sorveglianza dello spazio per garantire la sicurezza degli asset e delle operazioni in orbita, grazie alle tecnologie e competenze diversificate e altamente complementari presenti nel Gruppo, al servizio delle istituzioni, degli operatori e di tutti i cittadini". (di Andreana d'Aquino)