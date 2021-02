Governo: in lista M5S 11 sottosegretari, new entry Nesci e Macina, manca Buffagni**

24 febbraio 2021 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - La lista targata M5S entrata in Cdm, ieri consegnata da Vito Crimi al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli con una elenco di 11 nomi, vede alcune new entry, tra queste le deputate Anna Macina, Barbara Floridia e Dalila Nesci, parlamentare animatrice del think tank Parole Guerriere, ma anche assenze di peso, a partire da quella di Stefano Buffagni, considerato un 'big' del M5S. Tra le conferme, quelle di Carlo Sibilia, Manlio Di Stefano, Giancarlo Cancelleri, Pierpaolo Sileri e Alessandra Todde.