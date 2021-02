Governo: ecco quote sottogoverno, 11 M5S, 9 Lega, 6 Pd, 6 Fi, 2 Iv e 1 Leu** (2)

24 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Forza Italia incassa 5 sottosegretari e un viceministro. Nel dettaglio, si tratta di tre deputati (Francesco Paolo Sisto alla Giustizia, Giorgio Mulè alla Difesa e Deborah Bergamini ai Rapporti con il Parlamento) e due senatori (Giuseppe Moles all'Editoria e Francesco Battistoni all'Agricoltura). Mentre il senatore Gilberto Pichetto Fratin va allo Sviluppo economico come 'vice' del leghista Giancarlo Giorgetti.

Nella lista dei sottosegretari manca il rappresentante dell'Udc: in lizza c'erano Antonio Saccone e Paola Binetti, con quest'ultima favorita per il principio del 50% delle quote rosa. Dei 'piccoli' della coalizione di centrodestra non c'è neanche un esponente di 'Cambiamo', il movimento fondato da Giovanni Toti. E' dentro il team di 'Super Mario', invece, 'Noi con l'Italia ' di Maurizio Lupi con il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

I 'piccoli' del centrosinistra, invece, sono rappresentati dall'ex Dc Bruno Tabacci, leader di Centro democratico, che come sottosegretario ottiene il coordinamento della politica economica, mentre 'Più Europa' incassa gli Esteri con il suo segretario nazionale, Benedetto Della Vedova. A questi si aggiunge Franco Gabrielli, nominato sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega ai servizi.