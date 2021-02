24 febbraio 2021 a

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - In provincia di Brescia ci sono 901 nuovi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore. L'area del bresciano, da ieri in zona arancione rafforzata per la diffusione della variante inglese, supera i numeri della più popolosa provincia di Milano, dove si registrano da ieri 773 nuovi casi, di cui 333 a Milano città.