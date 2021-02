Covid: Giani, 'Zona rossa a Cecina ma valutiamo anche altri comuni toscani'**

24 febbraio 2021 a

Firenze, 24 feb. - (Adnkronos) - "In un colloquio con il sindaco di Cecina (Livorno) ho visto e ho avvertito tutte le preoccupazioni per una crescita dei contagi negli ultimi giorni, e soprattutto per certe tendenze di contagio che si erano manifestate in alcuni luoghi, e abbiamo deciso che sarà zona rossa. Lo stesso processo, non vi anticipo dove perché ancora la decisione definitiva non l'abbiamo presa, potrebbe esserci per altri comuni". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze, parlando della decisione di rendere Cecina zona rossa a partire da domani e per almeno una settimana.

"Molti sindaci, parlando con me - ha aggiunto Giani - hanno assunto, senza arrivare alla zona rossa, dei provvedimenti da zona super arancione: a Montale (Pistoia) oggi il sindaco Betti chiuderà i giardini dove ha visto che si concentravano le persone; in altri luoghi i focolai erano nelle scuole e saranno chiuse. Stiamo gestendo una situazione che io spero, stabilizzandoci, possa darci il respiro per fare la vera cosa che conta per superare il Covid-19: la vaccinazione".