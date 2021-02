Arte: è morto Horiki Katsutomi, l'astrattista giapponese che aveva scelto l'Italia**

24 febbraio 2021 a

a

a

Vercelli, 24 feb. - (Adnkronos) - L'artista giapponese Horiki Katsutomi, che si è distinto per uno stile pittorico carico di un profondo lirismo astratto e di una straordinaria qualità cromatica, unendo tradizioni artistiche diverse, arrivando a una completa sintesi di filosofia orientale e cultura occidentale, è morto all'età di 92 anni. I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Cigliano (Vercelli) domani, giovedì 25 febbraio, alle ore 15.30. Era nato a Tokyo nel 1929 e viveva in Italia dal 1969, tra Torino e Cigliano.

Nell'ultimo trentennio del suo percorso artistico di Horiki Katsutomi ha realizzato un ciclo di dipinti ispirati al poema omerico dell'Odissea, dipingendo quasi ossessivamente luoghi e personaggi della mitologia classica. La sua ricerca è divenuta così metafora del viaggio, fisico e simbolico, dell'essere umano verso la conoscenza del mondo e la conoscenza di sé stesso. Il personaggio omerico di Ulisse è l'emblema di questa metafora, dove l'artista diventa un nuovo Ulisse.

Nell'opera dell'artista giapponese l'opzione astratta intende riconquistare l'invisibile per ricondurre la pittura alla sua più intima sostanza di colore, luce e forma pura. Numerose le mostre personali di Horiki Katsutom in Italia e all'estero, in gallerie pubbliche e private. Ha partecipato alla Rassegna Internazionale Premio Renato Guttuso a Bagheria (Palermo) nel 1974, ad Arte Fiera di Bologna nel 1976 e nel 1977, alla X Quadriennale Nazionale di Roma nel 1977, alla Quadriennale Nazionale di Torino nel 1989, alla XXXIV Rassegna Internazionale Premio Sulmona nel 2007 e nel 2009. "Mitologica" è stata la sua mostra che è stata esposta numerose volte, tra cui alla Lakeside Art Gallery di Verbania nel 2009, all'Università Bocconi di Milano e a Palazzo Saluzzo Paesana di Torino nel 2011.