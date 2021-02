Tesmec: chiude 2020 con ricavi a 173 mln

23 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Tesmec chiude il 2020 con ricavi preliminari pari a circa 173 milioni di euro rispetto ai 199,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019 proforma. L?ebitda preliminare è di 23 milioni, a conferma delle proiezioni di chiusura fornite al mercato dal gruppo. La posizione finanziaria netta preliminare si attesta a circa 104 milioni di euro. Senza considerare l'impatto dell'aumento di capitale si sarebbe attestata a circa 128 milioni di euro.

Il backlog risulta pari a circa 282 milioni di euro al 31 dicembre 2020 rispetto ai 238 milioni al 30 settembre 2020. "Il livello del nostro backlog ci consente di affrontare il 2021 positivamente, avendo a disposizione mezzi e risorse per far fronte agli sviluppi nei settori di riferimento. Il piano strategico del Gruppo si conferma, quindi, focalizzato su driver di crescita come la digitalizzazione, la sostenibilità e l'energy transition", afferma il presidente e amministratore delegato, Ambrogio Caccia Dominioni.