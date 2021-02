Rep.Congo: stasera rientro salme ambasciatore e cc, domani autopsia

23 febbraio 2021 a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Rientreranno in serata in Italia, all'aeroporto di Ciampino, le salme dell'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci, il carabiniere della sua scorta rimasti uccisi ieri nell'attacco al convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale.

L'autopsia sui corpi dei due connazionali è prevista per domani mattina al Policlinico Gemelli di Roma e i risultati saranno poi inviati in Procura dove ieri è stato aperto un fascicolo di indagine, coordinato dai pm Sergio Colaiocco e Alberto Pioletti, per sequestro di persona con finalità di terrorismo.