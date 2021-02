Pd: Orlando, 'addolorato per scomparsa Cassano'

23 febbraio 2021 a

Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Sono addolorato per la scomparsa di Franco Cassano. Lo avevo conosciuto leggendo il suo “Il Pensiero meridiano”, poi da lontano l'ho visto protagonista della stagione della Primavera Pugliese e poi la conoscenza diretta nella campagna elettorale del 2013, che l'ha visto capolista del Pd in Puglia e nel suo impegno in Parlamento". Lo scrive Andrea Orlando su Facebook.

"È stato un piacere e un onore, ogni volta che in questi anni sono tornato a Bari, per una riunione o un dibattito, trovarlo in sala ad ascoltarmi, sempre cordiale ed affettuoso, anche negli ultimi tempi in videoconferenza sino a che ha potuto -spiega il ministro del Lavoro-. Umile e curioso, Franco Cassano era sempre più interessato ad ascoltare e capire gli altri più che ad apparire. Come intellettuale ci lascia un patrimonio culturale importantissimo, come militante e parlamentare ci ha mostrato che è possibile alzare la testa dalle piccole questioni e dinamiche interne, per rivolgere l'attenzione e provare a capire cosa succede intorno a noi".