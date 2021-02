Pd: Boldrini, 'condannato a 6 mesi per minacce su fb, odio on line va denunciato'

23 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Oggi è arrivata la sentenza: condannato a 6 mesi di reclusione e al risarcimento. Aveva scritto su Facebook: 'Per la Boldrini sempre più piombo delle p38'. Mi sono costituita parte civile e sono andata a testimoniare". Lo scrive Laura Boldrini del Pd su Fb.

"Dobbiamo denunciare l'odio online. Minacce e insulti non possono restare impuniti. È un modo anche per 'riprenderci' la Rete come spazio di confronto e di incontro così importante. Fermare la violenza, che oggi in Rete dilaga, deve essere un impegno di tutte e tutti noi. Una battaglia di libertà che non possiamo perdere e che ha nella denuncia una tappa fondamentale. Non facciamoci intimidire!".