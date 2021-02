Milano: Comune, da domani riattivata Area C

23 febbraio 2021 a

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Da domani a Milano verrà riattivata Area C, la Ztl che riguarda l'area all'interno della Cerchia dei Bastioni. Vista la situazione pandemica il Comune di Milano ha deciso una rimodulazione degli orari: le telecamere saranno accese dalle 10, anziché dalle 7.30, e fino alle ore 19.30, per evitare il sovraccarico di passeggeri sulle linee di trasporto pubblico nella fascia oraria 8-9. La decisione, si spiega dal Comune, è stata presa a seguito delle analisi effettuate con la Prefettura.

L'aumento del traffico di veicoli registrato nelle ultime settimane, con un incremento del 19% di ingressi di auto in città rispetto al periodo pre-Covid, ha determinato un innalzamento delle polveri sottili. "Per questo si ritiene necessario adottare provvedimenti di contenimento della congestione causata dai veicoli privati", si sottolinea da Palazzo Marino.

“Tutte le misure messe in atto – dichiara l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli – hanno l'obiettivo di mantenere sicuro il trasporto pubblico e consentire la scuola in presenza, tenere attive le attività economiche e di lavoro, prevenendo gli affollamenti e i rischi di contagio. Ma in questi giorni siamo chiamati a anche contenere le emissioni inquinanti perché la preoccupazione per la salute è massima, ancora di più in questa fase difficile della pandemia. Una doppia sfida che richiede di adottare ogni misura possibile come gran parte delle città italiane sta già facendo. Abbiamo bisogno di essere uniti in questa sfida, istituzioni, aziende, cittadini”.