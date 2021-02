Incidente Pioltello: calpesta fiori per vittime, denunciato 28enne

23 febbraio 2021 a

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - I carabinieri hanno denunciato un uomo di 28 anni, accusato di aver calpestato e perso a calci alla stazione di Caravaggio, in provincia di Bergamo, i fiori depositati sul ceppo commemorativo per le vittime dell'incidente ferroviario di Pioltello. Il 28enne, un pregiudicato residente a Crema lo scorso 27 gennaio, due giorni dopo la cerimonia commemorativa del terzo anniversario del disastro ferroviario di Pioltello in cui persero la vita tre passeggeri, aveva calpestato e danneggiato i fiori depositati sulla piattaforma del binario 1 dal sindaco del paese. L'uomo è stato rintracciato e denunciato per danneggiamento.