Imprese: rapporto Ubi-Adapt, presenza cresce in base a dimensioni azienda (2)

(Adnkronos) - “La crisi in corso, inizialmente percepita come esclusivamente sanitaria - sottolinea Gaetano Miccichè, consigliere delegato di Ubi Banca - sta facendo emergere più ampie criticità a livello di infrastrutture territoriali e di sistema economico-sociale. Nella situazione che il Paese sta affrontando a causa della emergenza epidemiologica, gli attori delle relazioni industriali che non avevano sperimentato il welfare aziendale in senso stretto sono stati colti impreparati, mentre chi aveva già attuato forme di welfare aziendale si è mostrato pronto a gestire una emergenza che porta ora le imprese a dover fare necessariamente i conti con le trasformazioni del lavoro".

Andrea Lecce, responsabile della Direzione Sales & Marketing privati e aziende retail di Intesa Sanpaolo, sottolinea chem "guardando in prospettiva, il welfare aziendale potrà sempre più diventare elemento di stimolo al sistema produttivo nell'ambito delle relazioni industriali, contribuire al miglioramento del clima aziendale e accrescere il ruolo sociale delle imprese, coinvolgendo i dipendenti per favorire il benessere della persona e lo sviluppo delle comunità e dei territori locali".