Frigomeccanica presenta la nuova linea di arredo bar Slack

(Milano, 23 febbraio 2021) - Frigomeccanica, azienda leader nella produzione di arredi professionali e refrigerazione commerciale per i settori HO.RE.CA. e food, ha presentato la sua nuova linea di arredi bar Slack.

SLACK, L'ARREDO BAR CAMALEONTICO

L'aggettivo che meglio descrive la linea di arredo bar Slack è, senza dubbio, trasformista. Del resto basta dare uno sguardo alla numerosa gamma di finiture, colori, materiali e accessori utilizzati per creare 7 versioni, ognuna con un suo stile originale per meglio adattarsi alle più svariate situazioni ed esigenze del tuo locale.

SLACKSTEEL

SlackSteel offre un design moderno e contemporaneo impreziosito da pannelli frontali in laminato con diverse texture a scelta e una cornice in alluminio con effetto specchio oppure verniciata con tre colorazioni a disposizione.

SLACKOSTUNI

SlackOstuni punta tutto sull'estrema eleganza grazie a linee pulite con pannelli frontali lisci di colore bianco e banchi e retrobanchi in legno laminato con texture argento oppure in acciaio inox su richiesta.

Di sicuro impatto anche i piani rialzati in vetro trasparente per posizionare bicchieri e bottiglie, con suggestiva illuminazione a LED nella parte superiore.

SLACKBRONX e SLACKRUSTY

SlackBronx e SlackRusty fanno ampio uso di finiture e colorazioni dallo stile contemporaneo e industriale. Come sempre c'è ampia scelta di texture per i pannelli frontali e cornici in alluminio, a cui associare alzate del retrobanco con tradizionali ripiani in legno o vetro, oppure più moderne strutture tubolari in allumino e illuminazione con faretti a LED.

La bancalina in laminato o marmo sintetico come optional e il piano di lavoro in acciaio inossidabile AISI 304, sono invece garanzia di massima funzionalità e resa estetica.

SLACKIRIS e SLACKSUGAR

SlackIris e SlackSugar hanno linea essenziale e stile elegante, facendo buon uso di colorazioni pastello per i laminati dei pannelli frontali e marmo statuario per la bancalina.

Il piano di lavoro in inox è una caratteristica immancabile, con possibilità di aggiungere o meno un comparto refrigerato. Per il posizionamento di bicchieri e bottiglie l'associazione perfetta sono sobri ripiani in vetro o legno con illuminazione a LED.

SLACKBAXTER

Per chi ama uno stile decò la scelta non può che ricadere sulla versione SlackBaxter impreziosita da texture in legno di noce dei pannelli frontali e cornici in alluminio color oro.

Altro particolare è la possibilità di realizzare uno zoccolo con illuminazione a LED per creare un suggestivo distacco dal pavimento. Anche le alzate seguono lo stile decò con finitura oro e piani in vetro di sicuro impatto.

IL GRUPPO FRIGOMECCANICA

Il gruppo Frigomeccanica, realtà completamente italiana, è presente sul mercato con i marchi Frigomeccanica, Stiltek, Officine 900 e Frimar. Gli stabilimenti di produzione sono dislocati nel centro italia, in provincia di Teramo, esattamente in prossimità dello snodo autostradale A14 – A24.

Occupa 150 dipendenti su una superficie coperta di oltre 40.000 mq. La produzione, supportata da attrezzature e macchine ultramoderne, comprende arredamenti bar, vetrine per gelateria, pasticceria, alimentari, gastronomia, arredi per panetteria e pubblici esercizi in genere.

In 40 anni di attività, punto di forza dell'azienda è sempre stata la continua ricerca tecnologica ed estetica. Frigomeccanica con i suoi marchi è azienda leader del settore ed è sinonimo di qualità, competitività e serietà sul mercato nazionale ed internazionale.

La filosofia ispiratrice di ogni linea di prodotti d'arredo e refrigerazione di Frigomeccanica si basa su tre componenti fondamentali: modularità, efficienza tecnica, design.

Gli arredamenti bar, le vetrine frigorifere per l'esposizione e la vendita di generi alimentari, le vetrine per i negozi di pasticceria e di panetteria sono tutti modulari e componibili. Per ciascuna di dette linee di prodotto, la modulistica è tanto ampia e versatile che consente di arredare ogni tipo di ambiente, e di soddisfare le più varie esigenze.

