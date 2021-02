Fiera Milano: Ad, 'in grado di reggere urto Covid ma confidiamo in piano vaccini'

23 febbraio 2021 a

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Anche nel caso in cui gli effetti della pandemia dovessero protrarsi oltre le attese, nel corso del 2021, Fiera Milano sarebbe in grado di reggerne l'urto. Lo ha detto Luca Palermo, amministratore delegato e dg del gruppo, durante la presentazione del nuovo piano.

"Noi abbiamo lavorato a un piano con doppio scenario, e in entrambi i casi siamo in grado di reggere l'attività e l'urto della pandemia. Pensiamo che molto dipenda dalla nostra capacità di creare ambienti sani e dalla capacità di avanzare con piano vaccinale. Confidiamo anche su questo. Ma la capacità e la solidità di Fiera c'è in entrambi i casi", spiega.

Nel suo piano, la Fiera ritiene che già nel secondo trimestre 2021 gli eventi fieristici possano ripartire. L'obiettivo del management è far sì che Milano "diventi un hub di servizi". Secondo Palermo, "c'è voglia di ripartire, sentiamo la volontà di eventi fisici, di incontri".