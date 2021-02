Covid: Zaffini (Fdi), 'governo integri strategia Ue con nuovi canali approvvigionamento vaccini'

23 febbraio 2021 a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "L'Italia integri la strategia europea per le vaccinazioni esplorando nuovi canali di approvvigionamento e preparandosi all'acquisto di nuovi vaccini, non appena saranno approvati. Il fabbisogno di vaccinazioni necessarie alla popolazione italiana non sarà soddisfatto in tempi rapidi solo con gli strumenti messi a disposizione dalla Ue e non sarà di certo il provvedimento DdL 2066 in materia di ulteriori disposizioni per il contenimento Covid a farci uscire dall'emergenza". Lo dice Francesco Zaffini, senatore di Fdi.

"Il provvedimento è e rimane lacunoso, insoddisfacente sotto troppi punti di vista, ma in questo quadro negativo almeno registriamo la disponibilità della commissione Sanità a fare proprio, come raccomandazione, il nostro emendamento che mira a percorrere ogni strada utile a colmare il divario tra vaccini disponibili e fabbisogno della popolazione italiana. Continueremo a vigilare in Aula e fuori affinché si recuperi in tempi rapidi il tempo colpevolmente perduto dal precedente governo e dall'attuale ministro purtroppo riconfermato", conclude Zaffini.