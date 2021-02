Covid: in Toscana 824 nuovi casi e 20 decessi, superati i 150mila contagiati (4)

23 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 4.582 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 1.544 a Firenze, 308 a Prato, 341 a Pistoia, 447 a Massa Carrara, 431 a Lucca, 529 a Pisa, 320 a Livorno, 291 ad Arezzo, 192 a Siena, 113 a Grosseto, 66 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 123,1 x100.000 residenti contro il 159,3 x100.000 della media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (230,5 x100.000), Firenze (153,7 x100.000) e Pisa (125,3 x100.000), il più basso a Grosseto (51,2 x100.000).

Alcuni dati della campagna di vaccinazione - Si è avviata dal 27 dicembre 2020 la campagna vaccinale anti-Covid. Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 257.218 vaccinazioni, 9.707 in più rispetto a ieri (+3,9%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la 3° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (l'89,1% delle 288.680 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 6.909 per 100mila abitanti (media italiana: 5.990 per 100mila).