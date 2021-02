Covid: in Toscana 824 nuovi casi e 20 decessi, superati i 150mila contagiati (3)

23 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - La Toscana si trova al 13° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 4.044 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 4.679 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 4.913 casi x100.000 abitanti, Massa Carrara con 4.876, Pisa con 4.665, la più bassa Grosseto con 2.267.

Complessivamente, 14.138 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (303 in più rispetto a ieri, più 2,2%). Sono 34.293 (2.230 in più rispetto a ieri, più 7%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 13.003, Nord Ovest 11.988, Sud Est 9.302).

Le persone complessivamente guarite sono 130.853 (470 in più rispetto a ieri, più 0,4%): 249 persone clinicamente guarite (41 in meno rispetto a ieri, meno 14,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 130.604 (511 in più rispetto a ieri, più 0,4%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.