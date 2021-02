Covid: in Toscana 824 nuovi casi e 20 decessi, superati i 150mila contagiati (2)

23 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 6 a Firenze, 3 a Pistoia, 3 a Lucca, 1 a Pisa, 3 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Siena, 1 residente fuori Toscana. Alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nei giorni precedenti.

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (794 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). Sono 41.422 i casi complessivi ad oggi a Firenze (174 in più rispetto a ieri), 12.683 a Prato (86 in più), 13.444 a Pistoia (115 in più), 9.457 a Massa (26 in più), 15.411 a Lucca (96 in più), 19.700 a Pisa (79 in più), 11.652 a Livorno (60 in più), 13.568 ad Arezzo (86 in più), 7.658 a Siena (75 in più), 5.006 a Grosseto (27 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 386 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 250 nella Nord Ovest, 188 nella Sud est.