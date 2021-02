Covid: in Lombardia zona arancione rafforzata in provincia Brescia e altri Comuni (2)

23 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Oltre alla provincia di Brescia, i Comuni in zona arancione rafforzata saranno Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, e Gandosso, in provincia di Bergamo e Soncino, in provincia di Cremona.

La zona arancione rafforzata, ha spiegato Moratti, "prevede oltre alle normali misure della zona arancione anche la chiusura di elementari, infanzia e nidi, il divieto di recarsi nelle seconde case, l'utilizzo obbligatorio dello smart working e la chiusura delle attività universitarie in presenza".