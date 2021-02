Covid: aumenta mortalità a Palermo, +10% decessi a gennaio (2)

23 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Nella prima metà di gennaio la mortalità è tornata in linea con la media degli ultimi cinque anni, mentre nella seconda metà del mese si è registrato un nuovo incremento e, in particolare, nella settimana dal 20 al 26 gennaio con un +33,1 per cento. "Nelle ultime due settimane sembra esserci stato un nuovo riallineamento ai valori medi degli ultimi cinque anni - spiegano dal Comune -, anche se quest'ultimo dato deve essere letto con cautela perché, oltre ai possibili effetti di una minore incidenza dell'influenza (le misure di contenimento adottate per il Covid-19 hanno di fatto impedito l'insorgere dell'epidemia influenzale), potrebbe in parte essere dovuto a fisiologici ritardi nella comunicazione dei decessi".