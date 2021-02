Calcioscommesse: Marchegiani, 'contento per Signori, spero possa essere risarcito'

23 febbraio 2021 a

Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - "Sono davvero molto contento per lui, è un amico e so quanto ha sofferto per il giudizio sommario di colpevolezza che in tanti gli avevano affibbiato prima del tempo e per la radiazione dal calcio". Luca Marchegiani commenta così all'Adnkronos la sentenza di assoluzione con formula piena del tribunale di Piacenza nei confronti di Beppe Signori, suo compagno di squadra alla Lazio e in Nazionale, accusato di aver alterato il risultato di Piacenza-Padova del 2010. "E' un bene per lui e per il calcio questa sentenza -aggiunge Marchegiani-. Nessuno glieli potrà ridare indietro questi dieci anni estremamente difficili ma mi auguro che in qualche modo possa essere risarcito e che possa tornare nel mondo del calcio che è sempre stato il suo mondo".