Calcio: Roma, Zaniolo torna ad allenarsi con il pallone

Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - A cinque mesi di distanza dalla seconda operazione al legamento crociato del ginocchio, il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo è tornato per la prima volta ad allenarsi con il pallone, seppur in maniera individuale, sui campi del centro sportivo di Trigoria. Nei giorni scorsi era arrivato l'ok dal parte del professor Christian Fink, il chirurgo che lo ha operato, ad aumentare i carichi di lavoro, ora questo nuovo importantissimo step che certifica come il percorso di recupero sia entrato in una nuova fase, quella che precede il rientro in gruppo. Intorno al 15-20 marzo ci sarà un nuovo controllo con il professore austriaco, se tutto andrà bene, Zaniolo avrà il via libera per tornare a lavorare in gruppo.