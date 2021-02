Bruno Editore pubblica Luca Grassetti, Percorsi Di Rinascita: il Bestseller su come raggiungere il benessere interiore con la chirurgia

23 febbraio 2021 a

(Milano 23 febbraio 2021) - Milano, 23.02.2021 – Se c'è una cosa che il lockdown dello scorso anno ha generato per le donne italiane è la messa a nudo dei propri difetti estetici. Lo dimostra il boom degli interventi di chirurgia plastica e medicina estetica che hanno interessato moltissime donne del nostro Paese. Per tutte coloro che non si sentono pienamente in linea con il proprio corpo e che desiderano sentirsi più belle, migliorando allo stesso tempo il proprio benessere personale, esce oggi il libro di Luca Grassetti “PERCORSI DI RINASCITA. I 5 Passi Del Benessere Interiore Attraverso La Chirurgia Plastica” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore va a condividere con i propri lettori l'esatto percorso in 5 passi per migliorare sensibilmente la qualità della propria vita, non solo da un punto di vista estetico, ma anche in termini di autostima, sicurezza e benessere interiore.

“All'interno del mio libro guido i miei lettori in un vero e proprio percorso di rinascita, fatta anche di chirurgia plastica o medicina estetica” afferma Luca Grassetti, autore del libro. “Il mio obiettivo è stato quello di trasmettere il concetto che dietro alla chirurgia plastica non si cela un semplice intervento, bensì un vero e proprio percorso di rinascita finalizzato al benessere interiore. Per questo il mio manuale, in 5 passi, va a spiegare come superare razionalmente la paura dell'intervento, come affrontarlo in maniera corretta attraverso il giusto atteggiamento mentale e come coinvolgere il proprio partner nella decisione da prendere”.

Secondo Grassetti, l'impatto di un intervento di questo tipo sulla qualità della propria vita è molto rilevante. Indubbiamente ogni situazione è un caso a sé. Spesso si trova a visitare persone molto determinate che non sanno cosa vogliono. Altre invece sanno cosa vogliono, ma sono alla ricerca di un miracolo. Quello che ci tiene a precisare l'autore è che non sempre la chirurgia plastica è risolutiva del proprio malessere interiore. Solo nei casi in cui una paziente vive un disagio profondo determinato dal proprio difetto estetico, la chirurgia plastica o la medicina estetica può essere realmente d'aiuto per migliorare sensibilmente la qualità della propria vita.

“L'obiettivo dell'autore è fin troppo chiaro: far capire ai propri lettori se e in quali casi la chirurgia plastica può davvero rappresentare la soluzione del proprio problema” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “La chirurgia plastica deve essere infatti vista come un mezzo e non come uno scopo finale da raggiungere. Luca Grassetti dimostra una passione straordinaria nel ricercare, assieme ai suoi pazienti, la soluzione giusta al caso specifico che ha davanti. Per questo parla esplicitamente di percorsi di rinascita: perché dietro un intervento di questo tipo deve sempre esserci l'obiettivo del benessere interiore”.

“Ho scelto di pubblicare con Bruno Editore perché amo la crescita personale ed è il leader di questo settore. Mi ha aiutato a concentrare i miei pensieri in un manuale capace di condensare informazioni, immagini ed emozioni di reale valore per il lettore” conclude l'autore. “Tutte le volte che leggevo un libro di questa casa editrice, alla fine mi accorgevo che ero cresciuto un pochino. Volevo quindi che i miei pazienti potessero acquisire informazioni realmente utili, in relazione alla mia sfera di competenza. Da qui alla creazione di un libro tutto mio, il passo è stato breve”.



Luca Grassetti è un Chirurgo Plastico che, attraverso migliaia di interventi medici e chirurgici, ha guidato centinaia di persone lungo il sentiero della rinascita, aiutandole a riappropriarsi della propria vita. Conosciuto nel panorama internazionale per la correzione della Diastasi dei muscoli retti mediante Addominoplastica, è autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate di settore e di numerosi capitoli di libri di Chirurgia Plastica. Ha portato ad Ancona, nelle Marche, l'esperienza carpita durante le numerose esperienze lavorative all'estero, dagli Stati Uniti all'Australia, dalla Germania a Taiwan, dal Brasile all'Inghilterra, dal Belgio alla Romania.

