Calabria: De Magistris 'centrosinistra spaccato su mia candidatura? Vado avanti e vinco'

Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - "Parte del centrosinistra non è entusiasta della mia candidatura a governatore in Calabria? Io lo sono, e sono entusiasta se lo sono i calabresi, e farò di tutto per farli entusiasmare. Noi insisteremo fino alla vitoria e sono convinto che vinceremo le elezioni e la Calabra diventerà un grande laboratorio politico". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Napoli Luigi De Magistris commentando i mal di pancia di parte del centrosinistra in Calabria. Per i dem dovrebbe correre il giovane consigliere regionale Nicola Irto, 38 anni. anche se il politico ha detto di essere pronto a rimettere in discussione la sua candidatura in cambio di un passo indietro di De Magistris. Che va avanti per la sua strada. "Io restò candidato e vincerò", dice.