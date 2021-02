Volvo sceglie la tecnologia di Analog Devices

22 febbraio 2021 a

( Wilmington ( MA) 22 febbraio 2021) - Il SUV XC40 Recharge sarà equipaggiato dei sistemi ADI per la gestione della batteria e con l'Automotive Audio Bus® per l'audio

Wilmington, MA – 22 febbraio 2021 –

La Volvo XC40 P8 Recharge è giunta tra i finalisti nella categoria veicoli commerciali della North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year™ Awards 2021 (NACTOY).

I NACTOY Awards premiano i migliori veicoli dell'anno. I criteri con cui vengono assegnati sono l'eccellenza nell'innovazione, nel design, nella sicurezza, nell'esperienza di guida, nella soddisfazione del conducente e nel valore del prodotto.

"Le prestazioni del BMS sono fondamentali affinché la XC40 Recharge P8 possa mantenere la promessa di un'esperienza di guida silenziosa e potente, sicura e a zero emissioni ", ha dichiarato Lutz Stiegler, Solution Manager Electric Propulsion di Volvo Car Corporation. "Un livello straordinariamente alto di concetto e ricerca è stato applicato in ogni singolo aspetto e componente del nostro primo SUV full electric per garantire più km per carica, una maggiore durata del veicolo e tranquillità, riducendo al contempo i costi di gestione".

I circuiti integrati all'avanguardia di ADI forniscono un'eccezionale accuratezza per tutta la vita del veicolo, aumentando significativamente i chilometri per carica e rappresentando una soluzione scalabile su tutta la flotta di veicoli, dai veicoli ibridi ai veicoli full electric. I circuiti integrati soddisfano i più elevati standard di sicurezza globali e sono implementabili su più tipologie di batterie, ad esempio quelle a zero cobalto, ad esempio il litio-ferro-fosfato (LFP) più sostenibile a livello sociale ed ambientale.

Inoltre, le soluzioni audio basate su A2B e sul processore audio SHARC® di Analog Devices non solo offrono un'esperienza coinvolgente nell'abitacolo, ma sono anche sostenibili. Le nuove funzioni audio come l'immersive sound, la cancellazione del rumore e i comandi vocali stanno diventando uno standard nei veicoli, e mettono a dura prova la realizzazione dei cablaggi. Le soluzioni di ADI permettono di collegare il sistema audio in un'architettura bus a bassa latenza che garantisce un'alta fedeltà audio e consente di risparmiare fino a 50 kg tra cavi e pannelli di isolamento nel veicolo. Questa combinazione è particolarmente importante nei veicoli elettrici, come la XC40 Recharge, poiché la riduzione del peso influisce decisamente su una maggiore autonomia.

"I veicoli elettrici rappresentano il futuro dell'Automotive, e il mercato sta crescendo significativamente; entro il 2025 si prevede la produzione di 10 milioni di veicoli full electric all'anno ", ha affermato Patrick Morgan, Vice President, Automotive di Analog Devices. “Tutti noi in ADI ci impegniamo a sviluppare e realizzare tecnologie all'avanguardia che porteranno l'industria Automotive verso un futuro sempre più sostenibile”.

Analog Devices

Analog Devices (NASDAQ: ADI) è un leader mondiale nella tecnologia analogica ad alte prestazioni ed è impegnata nella soluzione delle sfide tecniche più complesse. I prodotti Analog Devices danno la possibilità di interpretare il mondo che ci circonda, creando una connessione tra fisico e digitale per mezzo di tecnologie d'avanguardia che rilevano, misurano, alimentano, collegano e interpretano le grandezze del mondo reale. Visita il sito

Volvo Car Group

Volvo Cars è stata fondata nel 1927. Oggi è uno dei marchi automobilistici più noti e apprezzati al mondo con 705.452 auto vendute nel 2019 in circa 100 paesi. Dal 2010 Volvo Cars è parte di Zhejiang Geely Holding.

Automotive Audio Bus è un marchio registrato di Analog Devices, Inc.

SHARC è un marchio registrato di Analog Devices, Inc.

Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

