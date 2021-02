Rep. Congo: Moles (Fi), 'vile e barbaro agguato'

22 febbraio 2021 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Apprendo con profondo dolore la notizia dell'uccisione in Congo dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. L'Italia perde uno degli ambasciatori più giovani e meritevoli ed un ragazzo in divisa per un vile e barbaro agguato. Alle famiglie dei nostri connazionali deceduti, al personale dell'ambasciata e all'Arma dei carabinieri va tutta la mia incondizionata riconoscenza e affetto". Lo afferma Giuseppe Moles, vicecapogruppo di Fi al Senato.