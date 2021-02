Rep. Congo: Biancofiore (Fi), 'un colpo al cuore dell'Italia'

22 febbraio 2021 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "L'assassinio del nostro giovane ambasciatore in Congo, Luca Attanasio e del carabiniere Jacovacci, è un colpo al cuore dell'Italia. Viene da chiedersi perché il convoglio dell'ambasciatore viaggiasse senza scorta in un territorio tradizionalmente pericoloso e se il sacrificio di questi due uomini dello Stato potesse essere evitato". Lo afferma la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore.

"Ma è l'ora del dolore -aggiunge- prima della doverosa indagine, già aperta dalla Procura di Roma. Bene l'immediato rientro del ministro degli Esteri Di Maio in Italia, un Paese che deve chiedere spiegazioni immediate al Congo e che si stringe intorno alla famiglia e a tutta la nostra diplomazia che spesso svolge ruoli per lo Stato in territori ad alto rischio".