Pd: Parisi, 'congresso? Più che utile, chiarimento necessario per tutti'/Adnkronos

22 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Ha ragione Bettini. Serve un congresso". Lo dice Arturo Parisi all'Adnkronos quando gli viene chiesto se sia d'accordo con chi dice che è arrivato il momento di un congresso del Pd. Tra questi, Goffredo Bettini. Ma, puntualizza il Professore, "non condivido niente della analisi e della proposta che lo stratega Pd va svolgendo da mesi". E che vede nel ritorno al proporzionale un approdo che è "esattamente l'opposto a quella che, nel solco dell'Ulivo ci portò prima alla fondazione del Pd". I dem possono anche "invertire la rotta e tornare sui propri passi là dove l'attuale gruppo dirigente si era formato" ma per farlo, osserva Parisi, serve appunto un congresso.

Anche lei, come molti, da Prodi a Bettini, pensa che per il Pd sia arrivato il momento di un nuovo congresso visto che, nonostante l'ultimo si sia svolto solo due anni fa, è cambiato il mondo? "In un partito che dalla sua nascita in poco più di 13 anni ha cambiato il conducente 9 volte mi verrebbe da dire alla romana, non alla Grillo, aridaje?! Un congresso? Di nuovo?".

Invece? "A ripensarci mi vado invece convincendo che Bettini ha ragione. Anche se non condivido niente della analisi e della proposta che lo stratega Pd va svolgendo da mesi sui giornali nel silenzio-assenso della Segreteria e a nome di una Direzione, descritta come unanime, penso anche io che il partito abbia bisogno di un chiarimento stabile. Quando denuncia l'esistenza di 'uno strisciante dissenso che porta a un logorio continuo' ed auspica perciò che questo si espliciti, Bettini ha assolutamente ragione".