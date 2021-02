Musica: si sciolgono i Daft Punk, la decisione comunicata in un video

22 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Si sciolgono i Daft Punk. Il gruppo, leggenda della musica elettronica, ha comunicato l'uscita di scena in modo che restasse indelebile nella memoria dei numerosissimi fan in tutto il mondo. il duo formato da Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter ha annunciato lo scioglimento pubblicando un video di otto minuti, dal titolo 'Epilogue'. Nella clip compare all'inizio la scritta 'Epilogue' e la data di oggi, 22 febbraio 2021, poi si vedono i due camminare in una landa desertica, con un'esplosione finale che sembra mettere in scena la loro fine. A confermare ulteriormente lo scioglimento, il publicist del duo francese a Variety.