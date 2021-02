Covid: Ronzulli, 'ora su comunicazione si volti pagina'

22 febbraio 2021 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Un'indagine dell'Eurispes conferma ciò Forza Italia sostiene da tempo: la comunicazione ufficiale del precedente governo in merito all'emergenza Covid ha generato troppa confusione, contribuendo ad accrescere negli italiani, già fortemente preoccupati per la pandemia, un senso di smarrimento e incertezza. Adesso si volti pagina, si parli in modo chiaro e tempestivo, dando notizie certe e inequivocabili". Lo chiede Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Fi al Senato e responsabile del movimento per i Rapporti con gli alleati.

"La confusione -aggiunge- genera paura e nei momenti di emergenza le istituzioni hanno il dovere di rassicurare, non possono certo contribuire a diffondere il panico”.