Covid: in Lombardia al via vaccini a polizia locale, 200 al giorno

Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Ha preso il via da questa mattina al centro vaccinale in Fiera Milano la campagna di vaccinazione per la polizia locale lombarda, che andrà al ritmo di circa 200 agenti al giorno fino al 4 marzo.

"I primi a vaccinarsi - ha detto l'assessore De Corato - sono stati gli appartenenti al corpo del Comune di Milano. Seguiranno gli agenti delle Polizie locali degli altri Comuni lombardi. Il loro lavoro nell'ultimo anno, caratterizzato dalla pandemia, è stato strategico sui territori. Per questo li ringraziamo fortemente. Regione Lombardia è ben consapevole degli sforzi quotidiani. Per la loro formazione e per l'implementazione degli strumenti di lavoro abbiamo infatti investito somme importanti".

Con le vaccinazioni degli agenti della polizia locale "si aggiunge un altro importante tassello alla campagna anti-Covid del nostro territorio. È un tassello fondamentale perché va a tutelare i nostri agenti impegnati quotidianamente per garantire la sicurezza," ha evidenziato la vicepresidente Letizia Moratti.