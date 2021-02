Covid: il 24 febbraio a Milano si discute sul futuro della città con 'Your Next Milano'

22 febbraio 2021 a

Milano, 22 feb. Adnkronos) - La pandemia ha inferto un duro colpo alla nostra economia e alla nostra società. Ora è tempo di riflettere insieme a un partner strategico del territorio – le imprese – su come ripartire e su come riprogettare la crescita delle città nei prossimi anni, tenendo conto delle importanti sfide che abbiamo davanti. In questa direzione, Assolombarda e Milano & Partners presentano “Your Next Milano” con l'obiettivo di promuovere un'occasione di confronto e di riflessione sul futuro della città. L'iniziativa si terrà mercoledì 24 febbraio 2021, alle ore 17.00, in live streaming sul web magazine di Assolombarda, Genio & Impresa.

Milano deve ripartire dai propri fondamentali, investendo su alcuni asset strategici come il lavoro e la mobilità urbana, attraverso una rinnovata lettura del proprio posizionamento nel network globale. E deve ripensare e potenziare il proprio modello di attrattività verso imprese e investimenti, giovani, talenti, capitali e turisti, su cui ha costruito gran parte del suo straordinario sviluppo degli ultimi anni. Per costruire una Milano più moderna e smart, internazionale, competitiva, sostenibile e nella quale scegliere di lavorare e abitare.

Intervistati da Monica Maggioni, giornalista Rai, tra gli altri interverranno: Fabio Benasso, Presidente e AD Accenture Italia e Vicepresidente di Assolombarda; Aldo Bonomi, Sociologo; Giuseppe Bonomi, AD Milanosesto; Armando Brunini, AD Sea Aeroporti di Milano; Laura Rocchitelli, Presidente Gruppo Rold e Presidente Gruppo Meccatronici Assolombarda; Gianluca Scavo, AD Aim Group International e Presidente Gruppo Turismo di Assolombarda. Nel corso dell'evento verranno anche presentati i dati sull'andamento economico di Milano nel 2020 e le proiezioni del 2021, elaborate dal Centro Studi di Assolombarda, oltre alle previsioni economiche 2021-2025 di Oxford Economics. In conclusione, gli interventi di: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda.