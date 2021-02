Covid: Dolci (Dda Milano), 'crisi pesa su business 'ndrangheta, a caccia solo di veri affari'

22 febbraio 2021 a

Milano, 22 feb. (Adnkronos) - La 'ndrangheta approfitta dell'emergenza Covid, ma la crisi economica figlia del lockdown pesa anche sulla criminalità organizzata che si interroga sulla durata della pandemia e sugli effetti che potrà avere sul Paese. Il business delle mascherine e quello delle bare, le mani sui soldi elargiti a fondo perduto e la ricerca di attività da acquisire a prezzi stracciati sono parte degli affari degli affiliati che ragionano sempre più da imprenditori oculati: in tempi di incertezza valutano solo buoni investimenti. "Hanno acquisito un po' del pragmatismo lombardo", a usare le parole del magistrato Alessandra Dolci a capo della Direzione distrettuale antimafia di Milano che per l'Adnkronos tratteggia l'evoluzione della criminalità ai tempi del coronavirus.

"Nel primo periodo del lockdown, a partire dallo scorso marzo, abbiamo monitorato una particolare effervescenza da parte dei nostri indagati, in gran parte legati alla 'ndrangheta, soprattutto finalizzata al reperimento attraverso canali 'illeciti' di dispositivi di protezione individuale, mascherine e igienizzanti in particolare. Poi abbiamo notato che hanno velocemente ed efficacemente convertito società di comodo in fornitrici di servizi di sanificazione magari con il coinvolgimento di ditte compiacenti, in grado di rilasciare la certificazione", racconta. "In un'indagine abbiamo assistito alla nascita di una compartecipazione in un'agenzia di pompe funebri quando il numero delle vittime ha toccato le cifre più elevate".

Non solo. La ‘ndrangheta ha sfruttato anche alcune norme emergenziali sul fronte dei rifiuti. "Abbiamo appreso dall'attività di intercettazione di una determina della Regione Lombardia del primo aprile (scaduta il 31 agosto) che in deroga alla disciplina in vigore consentiva lo stoccaggio di un quantitativo di rifiuti superiore al 20% per le società già in possesso di una regolare autorizzazione a gestire i rifiuti sulla base di una semplice autocertificazione". Una misura adottata anche da altre regioni sull'assunto - rivelatosi errato - che ci potesse essere un surplus nella produzione di rifiuti urbani durante il lockdown. "Nessuna contezza invece di infiltrazioni nella gestione dei rifiuti ospedalieri".