Commercio: Sangalli, 'contro desertificazione introdurre giusta web tax'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Per fermare la desertificazione commerciale delle nostre città, bisogna agire su due fronti: da un lato, sostenere le imprese più colpite dai lockdown e introdurre finalmente una giusta web tax che risponda al principio ‘stesso mercato, stesse regole'. Dall'altro, mettere in campo un urgente piano di rigenerazione urbana per favorire la digitalizzazione delle imprese e rilanciare i valori identitari delle nostre città". Ad affermarlo in una nota è il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando i dati dell'Ufficio Studi della Confederazione diffusi oggi.