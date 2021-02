Caso Studio: 170.000€ di fatturato con una sola trattativa post Sales Mastery University

22 febbraio 2021 a

a

a

(Padova 22 febbraio 2021) - Padova, 22 Febbraio 2021

Chi pensa che la vendita non sia una scienza, non ha mai venduto.

Trenta o quarant'anni fa era sufficiente alzare la saracinesca e con un pizzico di fortuna e di speranza l'attività andava da sola.

Adesso però non è più così e le persone sono diventate immuni a qualunque messaggio pubblicitario, sono scettiche annoiate e diffidenti…

Va da sé che riuscire a vendere il proprio prodotto o servizio non è più un gioco da ragazzi.

Oggi più che mai, richiede esperienza, serietà, un certo atteggiamento e maestria nel maneggiare gli attrezzi del mestiere.

Dopo la Seconda guerra mondiale tutto era da ricostruire, vuol dire che non c'erano concorrenti, non dovevi convincere nessuno che eri meglio di qualcun altro, semplicemente perché c'eri solo tu.

Be', adesso i mercati sono saturi, e la guerra che combattiamo è quella dei prezzi.

Tanti imprenditori e moltissimi venditori si piegano a questo gioco crudele e finiscono per svendere il loro prodotto, sminuendolo agli occhi del potenziale cliente.

Ecco perché è diventato ormai di vitale importanza per ogni azienda correre ai ripari imparando nello specifico:

1. Come smettere di essere confrontabile con la concorrenza;

1. Come capire cosa sta chiedendo il mercato;

2. In che modo soddisfarlo, applicando un sistema di vendita collaudato nel tempo;

Per ottenere questo, il dottor Giuliano De Danieli, durante tutta la sua carriera, ha raccolto un protocollo esecutivo testato sul campo – con regole, strategie e tecniche che gli hanno permesso, in tutti questi anni, di far prosperare la sua azienda e le aziende dei suoi clienti.

Da quando ha creato il suo sistema rimane tutt'ora impressionato dalla facilità con la quale i suoi studenti e i suoi collaboratori - anche alle prime armi - chiudono fino a 9 trattative su 10.

Un suo studente è perfino riuscito a chiudere un contratto di ben 170.000 euro con una sola trattativa… Un risultato da record di cui ha voluto tenere traccia nel suo sito internet:

E quando ha deciso di dar vita alla Sales Mastery University, l'ha fatto perché il suo scopo nel lungo periodo per il mercato italiano è fare in modo che ogni azienda venga pagata per l'effettivo valore che produce nel suo mercato di riferimento e che prosperi in base a questo.

Proprio per questa ragione ha deciso di dare la possibilità a 200 imprenditori illuminati di partecipare alla Sales Mastery University insieme a Jordan Belfort.

Quest'anno, oltre le ore di pratica, di esercizi e di domande dirette, i suoi studenti potranno interagire con il vero lupo di Wolf di Street, quello che da solo è riuscito a portare a casa 200 milioni di dollari completamente da solo!Il corso si terrà a Padova il 3-4-5 e 6 Giugno 2021 e affiancato da un grande maestro come Jordan, i suoi studenti impareranno a:

- Vedere il loro interlocutore dall'interno

- Localizzare esattamente a che punto si trovano nella loro trattativa

- Percepire i loro desideri più inconsci

- Individuare con precisione chirurgica quali tasti premere

- Determinare le leve su cui fare più forza

Questo potrebbe cambiare radicalmente il loro modo di vendere.

Perché ciò che si impara alla Sales Mastery University è un metodo scientifico, testato, prevedibile e misurabile.

In altre parole, è possibile fare una lettura millimetrica dell'intero processo di vendita, sia che ci si rivolga a piccole imprese, sia che si decida di vendere alle multinazionali.

I posti disponibili saranno solo duecento, non solo per rispettare le norme di sicurezza anti covid, ma perché Giuliano vuole che i suoi studenti si sentano in un'atmosfera intima e protetta, impossibile da ottenere nei mega eventi da migliaia di persone, in cui sei un puntino nella folla esaltata da saltimbanchi e ballerine.

Le sue aziende fatturano 2 milioni e 600 mila euro l'anno quindi non ha alcun interesse nel vendere migliaia di biglietti solo per battere cassa…

Per questa ragione dedicherà personalmente una consulenza di un'ora a tutti i partecipanti al corso.

Durante quest'ora gli studenti riceveranno un check-up gratuito della loro situazione aziendale e farà in modo di accompagnarli all'impennata delle loro vendite durante i 6 mesi successivi al corso.

Tutti i dettagli per sapere come partecipare alla prossima edizione della “Sales Mastery University” sono disponibili a questo

Contatti

sito web:

e-mail: