Calcio: Gravina, 'accordi rispettati tutti, tutti i giorni e Lnd non sarà mai emarginata'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Se si parla di accordi di politica sportiva ricordo che li ho rispettati tutti e tutti i giorni". Lo ha detto il presidente della Figc uscente Gabriele Gravina, nel suo discorso programmatico di candidatura all'assemblea elettiva a Roma. "Nella nostra partita giocano tutte le componenti, nessuna esclusa. Chi dice il contrario, mente. E' sotto gli occhi di tutti, chi non sa confrontarsi sui contenuti prende di mira il personale. Quando si è in campo, si arriva fino alla fine e non ci si deve distrarre, si continua a giocare", ha aggiunto Gravina, sottolineando che "chi dice che la Lnd sarà emarginata mente sapendo di mentire. E' impensabile che io non tuteli la base della piramide del calcio italiano. Per me i Dilettanti avranno le nostre attenzioni sempre, saranno emarginati coloro i quali pensano di usarli per i loro interessi personali. Dobbiamo giocare con spirito di collaborazione, lo dobbiamo alla fragilità del comparto socio economico della nostra famiglia del calcio".