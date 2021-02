Agrumi di Sicilia biologici con spedizione in 48 ore su Arancebio.it

22 febbraio 2021 a

(Milano, 22 febbraio 2021)

Sicurezza, genuinità e gusto delle

Lo store adotta una formula di vendita diretta, mettendo il cliente in contatto con il produttore, senza alcuna forma di intermediazione. La praticità dell'e-commerce viene quindi combinata con i benefici della filiera corta, di cui fa parte anche la convenienza.

L'acquisto avviene con la massima semplicità e può riguardare agrumi, frutti tropicali, pomodori, melanzane, zucchine, olio EVO, frutta secca, sughi pronti, marmellate e altri trasformati realizzati con i prodotti dell'azienda. Nello specifico, la proposta di agrumi biologici è composta da arance bionde, arance rosse IGP, limoni, mandarini, clementine, taclè, bergamotto e ibridi di mandarino.

La sicurezza di ogni prodotto è garantita dall'ente BIOAGRICERT, che ogni anno sottopone l'Azienda Agricola Magnano a rigorosi controlli prima di rilasciare l'attestato di assoggettamento alle produzioni biologiche e la certificazione di prodotto. Inoltre, le arance di qualità Moro e Tarocco sono certificate IGP dal Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia.

Oltre ad essere più sicuri rispetto a quelli provenienti dalle comuni coltivazioni, i prodotti biologici di Arancebio.it sono una fonte naturale di vitamine, sali minerali e altre sostanze che fanno bene alla salute. Caratteristiche ancor più marcate tra gli agrumi. In particolare, le Arance Tarocco contengono il 40% in più di vitamina C rispetto alle altre varietà, mentre quelle rosse hanno apprezzabili effetti antiossidanti, perché ricche di antociani.

La shopping experience è intuitiva e il cliente è tutelato sotto ogni punto di vista. Arancebio.it non prevede importi minimi per l'ordine e applica sconti quantità a fronte dell'acquisto di agrumi in casse da 9, 10 o 16 kili. La spedizione è gratuita per acquisti a partire da 21,90 euro.

Inoltre, per garantire la massima freschezza e qualità, l'azienda raccoglie gli agrumi nel fine settimana, per effettuare le spedizioni lunedì e martedì. Si evitano così inutili giacenze nei depositi dei corrieri. I prodotti arrivano a destinazione in 48 ore.

I pagamenti avvengono con metodi sicuri e il servizio di assistenza è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, via telefono (+39 389 89 44 848), WhatsApp (3898944848), e-mail ([email protected]), form di contatto sul sito e canali social. È facile capire perché quasi 4.000 clienti hanno assegnato ad Arancebio.it valutazioni positive nelle recensioni verificate da eKomi e Trustpilot.

