22 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con la cancelliera della Repubblica federale di Germania, Angela Merkel. Al centro dei colloqui -riferisce una nota- vi sono stati gli ultimi sviluppi in campo sanitario e nella regione del Mediterraneo in preparazione del Consiglio europeo in videoconferenza di giovedì e venerdì.