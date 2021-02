Calcio: Infantino,'l'Italia ha avuto un ruolo importante e mi voglio congratulare con Figc'**

22 febbraio 2021 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Ci tenevo a inviare un saluto anche se solo virtuale, un abbraccio in questo periodo molto difficile di pandemia. Il calcio ha un ruolo importante per dare speranza per il futuro e l'Italia ha avuto un ruolo importante e mi voglio congratulare con tutta la Figc". Sono le parole del presidente della Fifa, Gianni Infantino, in un video messaggio nel corso dell'Assemblea della Federcalcio riferendosi al periodo difficile della pandemia. "E' una assemblea molto importante, bisogna guardare verso il futuro, la Figc è una federazione forte e con un ruolo di primissimo livello a livello internazionale. Mi raccomando il calcio femminile, riforme, infrastrutture, uniti si vince e divisi si perde. Avanti così e in bocca al lupo e a presto speriamo di presenza", ha concluso Infantino.