Treviso, si getta dal ponte col figlio: lei muore, bimbo non in pericolo di vita

21 febbraio 2021

(Adnkronos) - Non sarebbe in pericolo di vita il bambino di un anno mezzo che ieri sera è caduto dal ponte in braccio alla mamma che si è lanciata nel vuoto. Lo riferiscono soccorritori e carabinieri che sono intervenuti in località Pederobba, nel Trevigiano, chiamati dai parenti della 31enne che l'attendevano a casa. Non vedendoli arrivare hanno lanciato l'allarme e si sono messi alla ricerca della donna e del bambino trovando l'auto, una Lancia Y ferma nei pressi del ponte sul Piave a Vidor. La donna, una impiegata originaria di Vedelago, è stata recuperata ormai priva di vita, mentre il bambino è stato soccorso e trasportato in ospedale con diverse politraumi.