Governo: Gozi (Re), 'con Draghi rilanciare asse Francia-Italia'

Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Draghi è la scelta migliore in questo momento storico, con lui l'Italia la possibilità di sfruttare al massimo le potenzialità del Recovery Plan. Non possiamo perdere questa occasione, anche perché se il piano fallisce in Italia, sarà un fallimento per tutta l'Unione europea". Lo ha detto Sandro Gozi in un'intervista con Jean-Pierre Elkabacch su CNews.

"Il suo arrivo - ha continuato il deputato europeo di Renew Europe - è una buona notizia anche per la Francia che trova un alleato serio, credibile, rispettato dai leader mondiali e con una forte influenza su tutta l'Europa. Abbiamo l'opportunità di lavorare insieme e sviluppare un solido asse per un'azione comune in Europa. E' l'anno giusto per suggellare l'alleanza tra i nostri due Paesi rilanciando il Trattato del Quirinale Francia-Italia".

"L'ex premier Conte per troppo tempo si era dimostrato non all'altezza della sfida, la mossa di Renzi di togliere il sostegno al vecchio governo è stata dunque quanto mai opportuna e necessaria. Ora dobbiamo sostenere con fiducia il lavoro del presidente Draghi e sfruttare l'enorme spazio politico che si è creato al centro per rilanciare il progetto di una nuova forza moderata, europeista e liberale", ha concluso Gozi.