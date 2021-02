Covid: vescovo Lodi, 'pandemia dolorosa come un diluvio finirà'

21 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "La pandemia dolorosa come un diluvio senz'altro finirà". E' uno dei passaggi dell'intervento del vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti che ha benedetto e ha preso la parola all'inaugurazione del memoriale a Codogno per omaggiare le vittime del Covid. Ricordando le parole del Pontefice e l'immagine dell'arcobaleno, sottolinea come "Il nostro non sarà un paese senz'anima, ma degno giardino come quello che sta crescendo intorno a noi". Un memoriale che rappresenta la "ripartenza" dopo la lotta "senza tempo" durante il periodo della pandemia. A un anno dalla prima zona rossa sottolinea come "Non siamo stati soli", ma come il piccolo comune del Lodigiano abbia ricevuto la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la solidarietà di tutta Italia.