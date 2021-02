Covid: Fontana, 'memoriale Codogno ricorda vittime e umanità di questa terra'

21 febbraio 2021 a

Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Siamo qui nel luogo dove tutto un anno fa è improvvisamente, inaspettatamente è iniziato. La memoria collettiva legata al dramma della pandemia è affidata a questo memoriale: un luogo che da un lato serve per non dimenticare le sofferenze e i sacrifici di questa prima zona rossa, ma è anche un riconoscimento ai valori di solidarietà e umanità che questa terra ha saputo dimostrare". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana interviene all'inaugurazione del memoriale a Codogno, città in provincia di Lodi diventata il simbolo della prima ondata della pandemia, per ricordare le vittime del coronavirus.

"Credo che questo memoriale debba avere innanzitutto la capacità di evocare tutte le forze migliori della nostra Lombardia e l'amore per la vita e la comunità, mai come in questa occasione la parola comunità deve essere sottolineata perché mai come in questi mesi la comunità di Codogno e quella lombarda hanno dato delle dimostrazioni incredibili: ha saputo affrontare qualsiasi difficoltà e difendersi di fronte a ogni evento che improvvisamente si rappresentava. Noi siamo stati i primi ad affrontare questo virus che nessuno conosceva e qui avete avuto la forza, il coraggio di sperimentare, di trovare soluzioni e non avete mai fatto venir meno l'aiuto e la solidarietà nei confronti di chi soffriva", aggiunge.

Per Fontana "il primo grande ricordo va a chi ha perso la vita e ha sofferto in questo terribile anno. Sono troppe e ci sembra ingiusto che ciò si sia verificato. Credo che debbano essere ricordate tutte le persone - medici, infermieri, volontari, forze dell'ordine, la Chiesa - che hanno messo a repentaglio la loro vita per cercare di dare una mano. Codogno è l'emblematica rappresentazione di tutta la comunità lombarda. L'operosità, la pazienza, la generosità, l'ingegno, la solidarietà e la forza sono i caratteri distintivi di questa grande terra". Il presidente della Regione Lombardia, citando le parole di Mario Draghi, ricorda "la profonda ricchezza del nostro volontariato che altri ci invidiano e di cui dobbiamo essere orgogliosi. Con questo spirito lombardo che risiede nel coraggio delle scelte, nella generosità delle azioni, nella capacità di mantenere la schiena dritta e lo sguardo alto per guardare avanti noi dobbiamo confidare per riuscire a superare questa drammatica pandemia".